passion.ru

Анастасия Волочкова показала домашний образ со взъерошенной прической

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Анастасия Волочкова

Фото: Instagram

Балерина уверена, что после визита стилиста в ее дом, она стала выглядеть потрясающе.

Анастасия Волочкова, томящаяся во время пандемии коронавируса в своем особняке, нарушила режим самоизоляции и устроила парикмахерскую на дому. В то время, как многие знаменитости ждут, когда откроются салоны красоты, мастера сами наносят визиты к балерине.

Результатом работы мастера Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками в Instagram. Балерина показала домашний образ в костюме с изображением тигра и взъерошенной прической.

«Кажется, Анвар хорошо меня покрасил. Буду в таком образе», — подписала артистка фото.

А вам понравилась новая стрижка Волочковой?

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!