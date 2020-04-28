Анастасия Волочкова показала домашний образ со взъерошенной прической
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Фото: Instagram
Балерина уверена, что после визита стилиста в ее дом, она стала выглядеть потрясающе.
Анастасия Волочкова, томящаяся во время пандемии коронавируса в своем особняке, нарушила режим самоизоляции и устроила парикмахерскую на дому. В то время, как многие знаменитости ждут, когда откроются салоны красоты, мастера сами наносят визиты к балерине.
Результатом работы мастера Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками в Instagram. Балерина показала домашний образ в костюме с изображением тигра и взъерошенной прической.
«Кажется, Анвар хорошо меня покрасил. Буду в таком образе», — подписала артистка фото.
А вам понравилась новая стрижка Волочковой?
Фото и видео: Instagram
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