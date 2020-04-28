Анастасия Волочкова показала домашний образ со взъерошенной прической

Анастасия Волочкова, томящаяся во время пандемии коронавируса в своем особняке, нарушила режим самоизоляции и устроила парикмахерскую на дому. В то время, как многие знаменитости ждут, когда откроются салоны красоты, мастера сами наносят визиты к балерине.