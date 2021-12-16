Анастасия Волочкова опровергла слухи о том, что сделала чучело из умершего кота

По словам балерины, это произошло очень неожиданно, а причиной смерти 4-летнего Лакки стала онкология. «И, знаете, так трогательно было, когда после выступления мне подарили композицию из цветов с игрушкой белого котика, чтобы утешить. Я, конечно, расплакалась. Композиция стояла полтора месяца, а котика я сохранила и поместила в спальню. Что-то плохое наверно, Лакки на себя забрал», — написала в комментарии под соответствующим постом в instagram Волочкова.

После публикации звезды в интернете появились слухи, якобы Анастасия сделала чучело из мертвого питомца. По всей видимости, невнимательные подписчики решили, что Волочкова, говоря о котике в спальне, имела ввиду Лакки. Однако балерина опровергла данные подозрения и уточнила, что подаренная цветочная композиция простояла некоторое время в ее доме, а сохранила она игрушечного кота, который прилагался в подарке.

Анастасия Волочкова очень переживала после гибели любимца семьи. В связи с чем ее друзья решили устроить сюрприз и подарили на днях нового котенка, которого балерина назвала Ричардом, а коротко Риччи.