Анастасия Волочкова объяснила, почему не ладит с 17-летней дочерью: «Моя мама зомбирует Аришу»
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Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Анастасия Волочкова родила свою единственную дочь Ариадну в 2005 году от миллионера Игоря Вдовина. Несколько лет назад девочка съехала от мамы и поселилась в доме отца. Некоторое время семья жила в центре Москвы, а после перебралась в загородный дом. Надо отметить, что Игорь Вдовин построил для своих близких по-настоящему роскошный особняк. На его территории есть конюшня, спа-комплекс и даже собственная ферма.
Раньше Волочкова отказывалась признавать, что Ариадна уехала из-за конфликта с матерью. Балерина говорила, что дочери удобнее добираться в школу от отца. Однако в недавнем интервью балерина наконец признала, что не ладит с девочкой.
Анастасия уверена, что причина всех недопониманий между ней и дочерью кроется в ее родственниках. Блондинка считает, что экс-супруг и собственная мать настраивают девочку против нее.
«У меня с дочкой сложные отношения. Они есть, но они сложные. Мама все время портила мне отношения с дочкой. Зомбировала Аришу, доказывая, будто она никому не нужна, кроме бабушки. Для меня это было серьезной травмой. Бедная Ариадна, папа и бабушка втирают ей про меня», — пожаловалась скандальная артистка в YouTube-шоу «Не принято обсуждать».
К слову, бывший кавалер Анастасии банщик Сергей Кузнецов утверждает, что звезда сама не желает общаться с наследницей, так как не переваривает детей.
Фото: Global Look Press