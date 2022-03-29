Анастасия Волочкова объяснила, почему не ладит с 17-летней дочерью: «Моя мама зомбирует Аришу»

Анастасия Волочкова родила свою единственную дочь Ариадну в 2005 году от миллионера Игоря Вдовина. Несколько лет назад девочка съехала от мамы и поселилась в доме отца. Некоторое время семья жила в центре Москвы, а после перебралась в загородный дом. Надо отметить, что Игорь Вдовин построил для своих близких по-настоящему роскошный особняк. На его территории есть конюшня, спа-комплекс и даже собственная ферма.

Раньше Волочкова отказывалась признавать, что Ариадна уехала из-за конфликта с матерью. Балерина говорила, что дочери удобнее добираться в школу от отца. Однако в недавнем интервью балерина наконец признала, что не ладит с девочкой.