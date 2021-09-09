Волочкова объяснила, почему платила за совместный отдых с экс-возлюбленным

Во время романтической связи балерина изначально на многое закрывала глаза: «Я сразу понимала, что Олег не сможет устраивать те романтические ухаживания, к которым я привыкла. А я действительно к ним привыкла, в моей жизни были невероятные мужчины», — рассказала она в интервью.

Но на период пандемии они решили скрасить одиночество друг друга. И даже многие финансовые вопросы артистка взяла на себя: дважды полностью оплачивала для них отдых на Мальдивских островах, но делала это осознанно. «Я прекрасно понимала, что не могу отдыхать на дешевом курорте, потому что этот отдых мне дается не так часто. И я могу себе позволить отдыхать так, как мне нравится , — заключила звездная артистка.

С Олегом они разошлись на хорошей ноте, периодически общаются и зла друг на друга не держат. Анастасия подчеркнула, что Олег не альфонс, а хороший, добрый человек. В противном случае она бы так долго с ним не была в отношениях.