Анастасия Волочкова — о предательствах матери: «Разрушила мой брак и оставила без квартиры»

Все поступки матери Волочкова объясняет просто — все дело в зависти. «Я хорошо понимаю, что у очень большого количества дочерей и матерей бывают конфликты в тот момент, когда мама начинает завидовать своим молодым дочерям — успешным, красивым, интересным, пользующимся вниманием мужчин и создавшим свою карьеру», — поделилась мыслями она.

Именно поэтому, как считает артистка, ее мама так беспощадно разрушила все ее браки и отношения. «Моя мама разводила меня со всеми мужчинами, включая главную любовь моей жизни — Сулеймана Керимова», —высказалась балерина.

Однако, проблемы в семействе строятся не только вокруг любовных отношений. Финансовый вопрос также не обошел их стороной. Волочкова поделилась историей о том, как Керимов подарил ей квартиру-студию в центре Санкт-Петербурга, в которой предложил ей организовать балетную школу. Однако ее мама попросила оформить на нее эту недвижимость и Анастасия согласилась и не вспоминала о ней долгие годы.

И вот, когда пришлось вспомнить, выявилось очередное предательство. После того как экс-возлюбленный Игорь Вдовин обманул ее на крупную сумму денег, у Волочковой возникли финансовые трудности, и она решила продать квартиру-студию, записанную на маму. «Так вот, когда я сказала маме, что мне нужно продать эту студию, эти 200 метров, она мне призналась: "Насть, ты знаешь, этой студии уже нет". Я, конечно, пришла в недоумение: "Как нет студии, как, она ж на тебя оформлена". А она говорит: «Нет, я ее продала». Вы можете такое представить? И продолжает, как ни в чем не бывало : "Я ее продала в 2003 году"», — вспоминает балерина.

А когда Анастасия поинтересовалась, зачем она продала ее собственность без ведома хозяйки, та ей ответила, что на самом деле подарок был сделан Керимовым не танцовщице под школу балета, а ей самой — под цветочный магазин.

Однако, несмотря на все проступки родительницы, Волочкова сумела простить ее, но все равно предпочитает держаться на дистанции. «Я уже давно простила за все свою маму, просто попросила больше не дергать меня и объяснила человеку, что мы чужие люди», — откровенно рассказала она в интервью с порталом Teleprogramma.pro