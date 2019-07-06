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Анастасия Волочкова на пуантах присоединилась к #BottleCapChallenge

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анастасия Волочкова

Фото: Instagram Анастасии Волочковой
Балерина приняла участие в популярном флешмобе.

Вот уже несколько дней подряд в Сети обсуждают челлендж #BottleCapChallenge, задача которого сбить ударом ноги крышку с бутылки. Джейсон Стетхэм, Гай Ричи и другие мировые звезды делятся в социальных сетях своими версиями популярной забавы. Российская балерина Анастасия Волочкова также не смогла пройти мимо челленджа и сделала это в пуантах: «Насмотревшись флешмоб западных звезд, я решила показать, что русской балерине это тоже под силу!💃🏼💪🏻 Причем, у меня эта фишка получилась с первого раза! Важно быть первой.👍🏼 Вот видите, мои растяжка и пуанты могут быть полезны не только в балете, но и в боевых искусствах.💪🏻 Как вам волочковский маваши?».

Комментарии к видеозаписи Анастасия предпочла скрыть.

Стоит отметить, что Волочкова — не единственная, кто решил воспользоваться профессиональной обувью. Юная фигуристка из Санкт-Петербурга Станислава Константинова эффектно сбила крышку ударом ноги в коньке.

А вот как выглядит ставший уже легендарным удар Джейсона Стетхэма.

Стоит отметить, что на текущий момент количество просмотров этого видео в блоге актера превысило 18 миллионов.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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