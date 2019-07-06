Анастасия Волочкова на пуантах присоединилась к #BottleCapChallenge

Вот уже несколько дней подряд в Сети обсуждают челлендж #BottleCapChallenge, задача которого сбить ударом ноги крышку с бутылки. Джейсон Стетхэм, Гай Ричи и другие мировые звезды делятся в социальных сетях своими версиями популярной забавы. Российская балерина Анастасия Волочкова также не смогла пройти мимо челленджа и сделала это в пуантах: «Насмотревшись флешмоб западных звезд, я решила показать, что русской балерине это тоже под силу!💃🏼💪🏻 Причем, у меня эта фишка получилась с первого раза! Важно быть первой.👍🏼 Вот видите, мои растяжка и пуанты могут быть полезны не только в балете, но и в боевых искусствах.💪🏻 Как вам волочковский маваши?».