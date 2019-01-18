Анастасия Волочкова, Любовь Толкалина и другие звезды отметили Крещение

По традиции, в ночь с 18 на 19 января православные верующие окунаются в ледяную воду, чтобы отметить праздник Крещения Господня. Многие отечественные знаменитости поздравили подписчиков с этим праздником и показали, как отметили его.
Например, Анастасия Волочкова окунулась в купель с ледяной водой, не забыв продемонстрировать фирменный шпагат в бикини: «Окунаюсь во льды в Крещенскую ночь. И совсем не мерзну.😊💨 Всех с Крещением! 🙏🏻 А согреет меня горячий поцелуй любимого. ❤️ Он сам очень замерз, снимая это видео..💨🤣».
Любовь Толкалина находится в Крыму, поэтому крещенскую традицию она поддержала, окунувшись в Черное море.
Боксер Николай Валуев окунулся в прорубь в Ленинградской области. Спортсмен отметил, что погода поистине оправдала выражение «крещенские морозы» — на улице было – 22 градуса!
Актриса Ксения Алферова призналась, что каждый год окунается в прорубь: «По-настоящему хорошо сегодня с утра! Будто заново родилась! Ещё раз с праздником! ( сразу предваряю многие комментарии: крестилась перед погружением, но за кадром; знаю, что три раза надо с головой, но пока получается только один!)))))».
Стас Костюшкин впервые решил окунуться в прорубь с ледяной водой: «Мой первый раз , когда я не испугался и тоже принял участие в крещенском купании. Такой дубак, крестился как мог. Православные, простите».
Певица Юлия Ковальчук отдыхает в Испании, поэтому в этом году решила отказаться от крещенского купания: «Подумывала я окунуться в Крещение в море, но отсутствие полотенца меня остановило, да и испанцы кинулись бы за мной повторять😂😂😂 А если серьёзно, с Праздником Крещения!!! Будьте здоровы! Физически, психически и главное душевно)».
В отличие от коллеги, Игорь Николаев даже во время отдыха в Майами решил не отступать от традиций и окунулся вместе с дочерью Никой в океан: «ДВОЕ В ОКЕАНЕ 🌊 С Праздником Святого Крещения Господнего!🙏Окунитесь, омойтесь, очиститесь, и начните жизнь с Божьей помощью и с чистого листа!».
«Всегда мечтала о такой фотографии в снегу, но что то пошло не так 😂😂😂 Впрочем, как всегда 😂🤦🏻♀️ Всем доброе утро ☃️❄️ И с крещением ❄️ можно считать, что окунулась в проруби 💦💧», — подписала видео Ольга Бузова.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram