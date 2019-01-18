Анастасия Волочкова, Любовь Толкалина и другие звезды отметили Крещение

По традиции, в ночь с 18 на 19 января православные верующие окунаются в ледяную воду, чтобы отметить праздник Крещения Господня. Многие отечественные знаменитости поздравили подписчиков с этим праздником и показали, как отметили его.

Например, Анастасия Волочкова окунулась в купель с ледяной водой, не забыв продемонстрировать фирменный шпагат в бикини: «Окунаюсь во льды в Крещенскую ночь. И совсем не мерзну.😊💨 Всех с Крещением! 🙏🏻 А согреет меня горячий поцелуй любимого. ❤️ Он сам очень замерз, снимая это видео..💨🤣».