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Анастасия Волочкова, Эвелина Бледанс, Эммануил Виторган и другие звезды на открытии выставки Никаса Сафронова

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Слайд, который
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Никас Сафронов и Анастасия Волочкова

Фото: Пресс-служба

В Государственном центральном музее современной истории России состоялоась открытие выставки Никаса Сафронова «Иные миры».

В залах разместили более 100 живописных и графических работ, созданных в период 1990-х годов до 2019 года, в том числе пейзажи, натюрморты, сюжетные сюрреалистические мпозиции, среди них полотна в уникальном авторском стиле dream vision, а также портреты Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Владимира Познера, Никиты Михалкова, голливудских звезд Моники Белуччи, Рутгера Хауэра, Шона Коннери, Софи Лорен и многих других.

Поддержать художника пришли многие его друзья и клиенты – Анастасия Волочкова, Катя Лель, Эвелина Бледанс, Нелли Кобзон, Илья Резник, Владимир Левкин, Елена Ханга и другие. Вечер открыло трио братьев иллюзионистов Сафроновых.

По словам Никаса Сафронова, выставка «Иные миры» особенно интересна благодаря новым мультимедийным технологиям: «Впервые стало возможным показать многие работы из частных коллекций, которые я продал или подарил задолго до этого. За последние несколько лет это первая моя большая выставка в Москве, и я надеюсь, на нее придут не только те, кому нравится мое творчество, но и те, кто с ним не согласен или до сих пор не знал моих работ».

Фото: Пресс-служба

Анастасия Волочкова: «Для меня главный герой сегодня - это Никас. Он мастер, он настоящий артист. Все, что он делает - шедеврально. В моей квартире в центре Москвы есть картины Никаса, где он изобразил меня. Он писал мои портреты, картины, героями которых были я и моя дочь. Он дарил мне картины и на день рождения дочери, и на новоселье. Одна из моих любимых картин Никаса – его автопортрет. Он будто бы в образе Иисуса Христа, есть в нем нечто божественное. И это даже не образ, это то, что есть в нем самом».

Выставку «Иные миры» можно будет посетить до 19 января 2020 года. После Москвы выставка отправится в Испанию и Португалию.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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