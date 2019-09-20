Анастасия Волочкова, Эвелина Бледанс, Эммануил Виторган и другие звезды на открытии выставки Никаса Сафронова

В залах разместили более 100 живописных и графических работ, созданных в период 1990-х годов до 2019 года, в том числе пейзажи, натюрморты, сюжетные сюрреалистические мпозиции, среди них полотна в уникальном авторском стиле dream vision, а также портреты Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Владимира Познера, Никиты Михалкова, голливудских звезд Моники Белуччи, Рутгера Хауэра, Шона Коннери, Софи Лорен и многих других.

Поддержать художника пришли многие его друзья и клиенты – Анастасия Волочкова, Катя Лель, Эвелина Бледанс, Нелли Кобзон, Илья Резник, Владимир Левкин, Елена Ханга и другие. Вечер открыло трио братьев иллюзионистов Сафроновых.

По словам Никаса Сафронова, выставка «Иные миры» особенно интересна благодаря новым мультимедийным технологиям: «Впервые стало возможным показать многие работы из частных коллекций, которые я продал или подарил задолго до этого. За последние несколько лет это первая моя большая выставка в Москве, и я надеюсь, на нее придут не только те, кому нравится мое творчество, но и те, кто с ним не согласен или до сих пор не знал моих работ».