Анастасия Волочкова блистала на одной красной дорожке с бывшим мужем и его невестой

Журнал «Кинорепортер» устроил традиционную вечеринку, вход на которую доступен только в белоснежных нарядах. На “White Party” появились многие российские знаменитости: Алена Свиридова, Наталья Рудова, Ирина Безрукова, Жанна Агузарова и другие. Не стала исключением и популярная российская балерина Анастасия Волочкова, которая блистала на красной ковровой дорожке в одиночестве и в облегающем белом платье.

На той же дорожке показался и бывший гражданский муж Волочковой, предприниматель Игорь Вдовин. Пара сыграла «свадьбу» в 2007 году, уже воспитывая двухлетнюю дочь Ариадну. Но, как оказалось, отношения балерины и бизнесмена не были оформлены официально. Спустя несколько лет влюбленные расстались, наделав немало шума в прессе, в основном, из-за обвинений артисткой балета бывшего партнера в том, что он часто брал у нее в долг крупные суммы денег. Волочкова не раз называла Вдовина альфонсом публично. Также с 2015 по 2017 год бизнесмен был женат на певице Варе Демидовой.

На мероприятии «Кинорепортера» Игорь появился в обществе своей невесты – телеведущей федерального канала Елены Николаевой. Пара познакомилась в 2017 году, а через 2 года стало известно об их отношениях. В сентябре 2020 года на своей странице в Instagram девушка объявила о помолвке, показав кольцо. Влюбленные выглядели вполне счастливыми, несмотря на присутствие бывшей на этом же мероприятии. Елена выбрала для выхода лаконичное длинное белое платье, дополнив его синими лодочками и маленькой красной сумкой. А Игорь решил не поддерживать дресс-код вечеринки, и надел повседневную одежду – серый пиджак и синие джинсы.