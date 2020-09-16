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Анастасия Трегубова порадовала поклонников фото в нежном образе: «Хочется каких-то перемен»

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Анастасия Трегубова

Фото: Instagram Анастасии Трегубовой

Телеведущая Анастасия Трегубова готовится к дню рождения заранее.

Телеведущая Анастасия Трегубова полюбилась поклонникам своим нежным образом. В объективе фотографа Светланы Ярошевич она стала еще более эффектной.

«Часто перед днем рождения хочется каких-то перемен. Все пересмотреть, заняться чем-то новым», - написала она.

«Мать моя!!!! Ты обворожительная», «Господи!!!! Ну какая же прекрасная», «Настя огонь», «О, один в один, как в 2013 году. Не изменилась», «Шикарная женщина», «Ослепительно выглядите Анастасия», «Здорово получилась», - обсуждают коллеги и поклонники в комментариях.

Смелым экспериментам способствует и отличная форма звезды. Ее секрет - в ежедневных пробежках, катании на велосипеде, фитнесе и технике вакуумного живота. Поверить, что у телеведущей четверо детей - Елизавета, Михаил, Ника и малыш Игорь - практически невзможно.

Фото и видео: Instagram/@atregubova

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