Анастасия Трегубова надела бикини и устроила курорт на даче: «Если мы не едем на море, то море приедет к нам»
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Фото: Instagram Анастасии Трегубовой
37-летняя телеведущая Анастасия Трегубова решила бороться с потерянным из-за закрытых границ летом.
«Если мы не едем на море, то море приедет к нам. Правда смахивает на озерцо и гламуром тут не пахнет, но начнем с малого», — шутит она.
Фото: Instagram Анастасии Трегубовой
Не так давно тем же лайфхаком воспользовался Дима Билан — он тоже решил устроить протест против «испорченного» лета, установив портативный бассейн.
«Ну вот, бассейн решил все же поставить! И правильно, что поставил», — похвастался он.
А какие планы на лето-2020 у вас?
Фото и видео: Instagram
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