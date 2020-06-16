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Анастасия Трегубова надела бикини и устроила курорт на даче: «Если мы не едем на море, то море приедет к нам»

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Анастасия Трегубова

Фото: Instagram Анастасии Трегубовой

37-летняя телеведущая Анастасия Трегубова решила бороться с потерянным из-за закрытых границ летом.

«Если мы не едем на море, то море приедет к нам. Правда смахивает на озерцо и гламуром тут не пахнет, но начнем с малого», — шутит она.

Фото: Instagram Анастасии Трегубовой

Не так давно тем же лайфхаком воспользовался Дима Билан — он тоже решил устроить протест против «испорченного» лета, установив портативный бассейн.

«Ну вот, бассейн решил все же поставить! И правильно, что поставил», — похвастался он.

А какие планы на лето-2020 у вас?

Фото и видео: Instagram

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