Анастасия Тарасова умилила Сеть фотографией красавиц-дочек в одинаковой одежде: «Мои»

«Какие же они сладкие», «Всегда смотрю на ваших принцесс — они такие классные. Вам желаю еще мальчика родить», «Какие бусинки», «Это точно детки, а не куклы?», «Ну что за лапочки», — прокомментировали умиленные подписчики.

Анастасия — третья жена Дмитрия Тарасова. От первой супруги Оксаны у футболиста есть дочь Ангелина. В браке с Ольгой Бузовой у футболиста детей не было.

Долгое время после развода Дмитрий и Оксана не могли определить размер алиментов на Ангелину. В итоге суд принял сторону матери и постановил, что футболист должен ежемесячно перечислять дочери четверть своих доходов плюс сто тысяч рублей. Тарасов с таким решением не согласился и, чтобы снизить размер выплат старшей дочери, Анастасия тоже подала на алименты. И теперь футболист платит трем дочкам.