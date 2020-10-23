Анастасия Тарасова умилила Сеть фотографией красавиц-дочек в одинаковой одежде: «Мои»
Фото: www.instagram.com/kostenko.94/
Анастасия Тарасова опубликовала в Instagram милое фото своих дочек Миланы и Евы. для прогулки девочек нарядили почти одинаково: в комбинезоны и одинаковые по цвету шапки.
«Мои. Самые невероятные, прекрасные, разные, но горячо любимые две принцессы! Просыпаюсь утром и до сих пор, целуя их в нежные пухлые щечки, задаю вопрос, неужели они мои? Мы с любимым от них в восторге», — подписала фото счастливая мать.
«Какие же они сладкие», «Всегда смотрю на ваших принцесс — они такие классные. Вам желаю еще мальчика родить», «Какие бусинки», «Это точно детки, а не куклы?», «Ну что за лапочки», — прокомментировали умиленные подписчики.
Анастасия — третья жена Дмитрия Тарасова. От первой супруги Оксаны у футболиста есть дочь Ангелина. В браке с Ольгой Бузовой у футболиста детей не было.
Долгое время после развода Дмитрий и Оксана не могли определить размер алиментов на Ангелину. В итоге суд принял сторону матери и постановил, что футболист должен ежемесячно перечислять дочери четверть своих доходов плюс сто тысяч рублей. Тарасов с таким решением не согласился и, чтобы снизить размер выплат старшей дочери, Анастасия тоже подала на алименты. И теперь футболист платит трем дочкам.
Фото и видео: Instagram Анастасии Тарасовой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!