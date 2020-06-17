Анастасия Тарасова рассказала о первой поездке с детьми на поезде и показала первое фото из Казани
Фото: Instagram Анастасии Тарасовой
Несколько дней назад Анастасия Тарасова рассказала фолловерам, что готовится к переезду в Казань, где теперь играет ее муж Дмитрий Тарасов. Тогда молодой матери с двумя детьми на руках задача казалась практически непосильной, но теперь первое путешествие на поезде с девочками состоялось. Об этом Анастасия рассказала в социальной сети и показала первое фото из Казани.
«Я очень люблю поезд, очень. Но с детками это сложно. По крайней мере, с двумя маленькими. Все время была на страже и самый сок был, когда обе дочки хотели меня одновременно обнять (а полки для этого узкие). Спать валетом было лучшим решением.
Теперь уже все позади и я, спокойно выдохнув, могу сказать: мы на месте!», — поделилась с подписчиками Анастасия.
«Добро пожаловать в наш прекрасный город», «Вы большая умничка и пример для многих, для меня в том числе! Хоть я вас и старше!», «Добро пожаловать в гостеприимный, самобытный и безумно красивый город Казань. Мы вам рады», «Красавицы», — написали в комментариях.
Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились в январе 2018 года, а вскоре и обвенчались. Их первенец Милана родилась в июле того же года, а вторая дочь Ева появилась на свет в феврале 2020-го.
Фото и видео: Instagram Анастасии Тарасовой
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