Анастасия Тарасова похвасталась похудением и идеальным прессом: «Не бодибилдер, но больше и не надо»
Фото: www.instagram.com/kostenko.94/
Анастасия Тарасова быстро пришла в форму после вторых родов. Она с мужем Дмитрием регулярно занималась спортом, но потом на некоторое время прервала тренировки, а после вновь возобновила. Она похвасталась в Instagram своим похудением и плоским животом.
«"О спорт, ты - мир!" Вот уж не поспоришь. Позанималась впервые через долгий перерыв (3 месяца почти) и так собой довольна! Довольна своим телом, его отзывчивостью, собранностью мышц. Сами видите. Не бодибилдерша, конечно, но мне больше и не надо. Тем более я, оказывается, похудела. Вот всегда знала, если съесть что-то без чувства вины, никакого урона фигуре не будет.
Напоминаю, занималась я с начала карантина до середины июля, затем пауза и вот, сегодня вышла снова, так как без спорта я не могу. И для вас эксклюзив, в карусели фото перед первой тренировкой спустя 1,5 месяца после вторых родов», — написала она в блоге.
«Умница! Как всегда на высоте, моя красотка», «Теперь я понимаю, почему я толстая. Потому что после каждого съеденного куска я виню себя», «Настя, вы большая молодец, после двух родов такая фигурка. Теперь только поддерживать фигуру упражнениями, большего вам и не надо», «Очень красивая», «Суперформа», — прокомментировали подписчицы.
У Анастасии также поинтересовались, не считает ли она себя слишком худой с весом 49-50 кг при росте 175 см. «Я не считаю себя скелетоном. Это мой комфортный вес, который был всегда. При этом я не сидела на диетах. Только после вторых родов, потому что набрала 14 килограммов», — ответила Анастасия.
Напомним, Анастасия и Дмитрий Тарасовы поженились в 2017 году. За это время у них родились две дочери Милана и Ева.
Фото и видео: Instagram Анастасии Тарасовой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!