Анастасия Тарасова похвасталась похудением и идеальным прессом: «Не бодибилдер, но больше и не надо»

Анастасия Тарасова быстро пришла в форму после вторых родов. Она с мужем Дмитрием регулярно занималась спортом, но потом на некоторое время прервала тренировки, а после вновь возобновила. Она похвасталась в Instagram своим похудением и плоским животом.

«"О спорт, ты - мир!" Вот уж не поспоришь. Позанималась впервые через долгий перерыв (3 месяца почти) и так собой довольна! Довольна своим телом, его отзывчивостью, собранностью мышц. Сами видите. Не бодибилдерша, конечно, но мне больше и не надо. Тем более я, оказывается, похудела. Вот всегда знала, если съесть что-то без чувства вины, никакого урона фигуре не будет.

Напоминаю, занималась я с начала карантина до середины июля, затем пауза и вот, сегодня вышла снова, так как без спорта я не могу. И для вас эксклюзив, в карусели фото перед первой тренировкой спустя 1,5 месяца после вторых родов», — написала она в блоге.