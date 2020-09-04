Анастасия Тарасова показала редкие фото с красавицей-мамой: «Глаз не отвести!»

Анастасия Тарасова с дочками Миланой и Евой и мамой отправилась из Казани в Санкт-Петербург. Там они стали гостями на свадьбе сестры Анастасии. В Instagram жена Дмитрия Тарасова опубликовала редкое фото с красавицей-мамой и показала, какими нарядными они отправились на праздник.

«Три поколения (за кадром 4!) отправляются на празднование создания новой семьи Платоновых! Наша родственная община расширяется и я так рада, что нас все больше и больше», — подписала она снимки.