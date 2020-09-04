Анастасия Тарасова показала редкие фото с красавицей-мамой: «Глаз не отвести!»
Фото: www.instagram.com/kostenko.94/
Анастасия Тарасова с дочками Миланой и Евой и мамой отправилась из Казани в Санкт-Петербург. Там они стали гостями на свадьбе сестры Анастасии. В Instagram жена Дмитрия Тарасова опубликовала редкое фото с красавицей-мамой и показала, какими нарядными они отправились на праздник.
«Три поколения (за кадром 4!) отправляются на празднование создания новой семьи Платоновых! Наша родственная община расширяется и я так рада, что нас все больше и больше», — подписала она снимки.
«Самые красивые. Как же вас красиво собрали. И тебя, и маму, прям глаз не оторвать», «Вау!», «Какие вы красавицы», «Мама — красавица, яблоко от яблони — это про вас», «Вот это красотки — все!», «Красивое платье и красивые дети», «Как кукла Барби», «Как круто, когда разные поколения собираются вместе. Это очень благоприятно для развития детей», «Какая мамуля в вас красивая», — отметили подписчики Тарасовой.
А как вам кажется, Анастасия с мамой похожи? Напишите в комментариях.
Фото и видео: Instagram Анастасии и Дмитрия Тарасовых
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!