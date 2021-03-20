Анастасия Стоцкая тайно развелась с мужем после 8 лет брака

38-летняя Анастасия Стоцкая стала новой гостьей программы Юлии Барановской «Все к лучшему» на Русском радио. Отвечая на вопрос ведущей об отношениях с мужем в период пандемии, артистка сделала неожиданное признание. Стало известно, что актриса с Сергеем Абгаряном уже давно не являются парой: «Наверное, нет смысла сейчас скрывать: мы с мужем уже два с половиной года не живем вместе».

Расставание было сложным периодом для Анастасии. Звезда не обсуждала личные проблемы и оставляла их в тайне. Самым главным для звезды является то, что Сергей был и остается хорошим отцом: «Мы с мужем остались хорошими друзьями. Он каждый день видится с детьми, сына возит на шахматы. Он из армянской семьи, где дети и семейные ценности всегда стоят на первом месте».