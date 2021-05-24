Анастасия Стоцкая рассказала, почему два года скрывала развод с ресторатором

Долгое время поклонники Анастасии Стоцкой были уверены, что она наконец-таки обрела личное счастье со вторым мужем Сергеем Абгаряном. Певица и актриса рассказывала про любовь с супругом о его знаках внимания.

«У нас были и завтраки в постель, все это очень трогательно», — делилась она с Лерой Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион.

После внимательные фанаты стали замечать, что Стоцкая выходит в свет одна. Она объясняла отсутствие мужа его сромность и нежеланием мелькать на публике. Якобы, по этой же причине у них не было и пышной свадьбы. «Может, когда-то мы с размахом отметим 20-летие совместной жизни», — говорила артистка.

Но этого не произойдет: оказалось, что Анастасия не живет с Сергеем Абгаряном 2,5 года.