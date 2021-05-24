Анастасия Стоцкая рассказала, почему два года скрывала развод с ресторатором
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/100tskaya
Долгое время поклонники Анастасии Стоцкой были уверены, что она наконец-таки обрела личное счастье со вторым мужем Сергеем Абгаряном. Певица и актриса рассказывала про любовь с супругом о его знаках внимания.
«У нас были и завтраки в постель, все это очень трогательно», — делилась она с Лерой Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион.
После внимательные фанаты стали замечать, что Стоцкая выходит в свет одна. Она объясняла отсутствие мужа его сромность и нежеланием мелькать на публике. Якобы, по этой же причине у них не было и пышной свадьбы. «Может, когда-то мы с размахом отметим 20-летие совместной жизни», — говорила артистка.
Но этого не произойдет: оказалось, что Анастасия не живет с Сергеем Абгаряном 2,5 года.
Фото: www.instagram.com/100tskaya
На вопрос, почему она так долго молчала о разводе, Анастасия ответила: «Тогда это могло вызвать во мне болезненную реакцию. К тому же я поняла, что не надо привлекать к себе внимание, ни к своему счастью, ни к таким ситуациям».
Анастасия Стоцкая призналась, что в момент, когда она с мужем решили больше не быть вместе, их дочь Вера была еще очень маленькой и ей не пришлось все объяснять. А сына Сашу она готовила к этому заранее. «Я спрашивала у него, как он воспримет, если мы с папой разъедемся, но больше не будем жить вместе. Но приэтом объясняла, что в его жизни ничего не изменится. Мы прошли с ним несколько этапов. Но, когда мы все-таки разошлись, он грустил», — рассказала Анастасия в студии программы «Звезды сошлись».
Она добавила, что бывший супруг принимает самое активное участие в воспитании детей: забирает их на каникулы, возит Сашу на кружки. «Сергей видит детей каждый день. Для них все осталось по-прежнему. Просто мы как пара больше не существуем, живем в разных домах», — пояснила она.
Развод стал для Анастасии уже вторым. В 2003-2008 годах она была замужем за актером Алексеем Секириным, с которым жила пять лет до свадьбы.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram