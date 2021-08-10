Анастасия Стоцкая проводит время на Мальдивах с новым возлюбленным
Анастасия Стоцкая наслаждается отдыхом в компании своего нового возлюбленного. Избранником артистки стал молодой актер Александр Казьмин — в личном блоге звезды можно увидеть кадры из той же локации.
В своих сториз Анастасия поделилась ярким голубым морем и своим фото в пляжном образе.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @kazmin_official
Комментировать отношения журналистам звезда отказалась, ответив корреспондентам «СтарХита», что сейчас находится на отдыхе.
Интересно, что совсем недавно в своем личном блоге Анастасия рассказала о серьезной болезни, которая не позволила ей принять участие в мюзикле «Шахматы».
«Дорогие и уважаемые зрители. Хочу извиниться перед вами за то, что в силу обстоятельств непреодолимой силы не выйду на сцену. Мне жаль, но состояние здоровья не позволяет участвовать в мюзикле», — написала Стоцкая.
Стало ли ей лучше, или она просто решила не отменять из-за плохого самочувствия долгожданный отдых, она не уточнила.
Фото: Instagram Анастасии Стоцкой и Александра Казьмина
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