Анастасия Стоцкая проводит время на Мальдивах с новым возлюбленным

Интересно, что совсем недавно в своем личном блоге Анастасия рассказала о серьезной болезни, которая не позволила ей принять участие в мюзикле «Шахматы».

«Дорогие и уважаемые зрители. Хочу извиниться перед вами за то, что в силу обстоятельств непреодолимой силы не выйду на сцену. Мне жаль, но состояние здоровья не позволяет участвовать в мюзикле», — написала Стоцкая.

Стало ли ей лучше, или она просто решила не отменять из-за плохого самочувствия долгожданный отдых, она не уточнила.