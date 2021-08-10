passion.ru

Анастасия Стоцкая проводит время на Мальдивах с новым возлюбленным

Артистка не из тех, кто любит распространяться о личной жизни — даже о том, что она развелась с мужем, поклонники узнали спустя два года после расставания. Однако на этот раз ни Анастасия, ни ее возлюбленный не стали скрывать своих чувств и активно делятся снимками из отпуска.
Анастасия Стоцкая проводит время на Мальдивах с новым возлюбленным

Анастасия Стоцкая наслаждается отдыхом в компании своего нового возлюбленного. Избранником артистки стал молодой актер Александр Казьмин — в личном блоге звезды можно увидеть кадры из той же локации.

В своих сториз Анастасия поделилась ярким голубым морем и своим фото в пляжном образе.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Анастасия Стоцкая и Александр Казьмин на отдыхе

Фото: @kazmin_official

Комментировать отношения журналистам звезда отказалась, ответив корреспондентам «СтарХита», что сейчас находится на отдыхе.

Интересно, что совсем недавно в своем личном блоге Анастасия рассказала о серьезной болезни, которая не позволила ей принять участие в мюзикле «Шахматы».

«Дорогие и уважаемые зрители. Хочу извиниться перед вами за то, что в силу обстоятельств непреодолимой силы не выйду на сцену. Мне жаль, но состояние здоровья не позволяет участвовать в мюзикле», — написала Стоцкая.

Стало ли ей лучше, или она просто решила не отменять из-за плохого самочувствия долгожданный отдых, она не уточнила.

Фото: Instagram Анастасии Стоцкой и Александра Казьмина

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!