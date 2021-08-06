Анастасия Стоцкая отменила участие в мюзикле из-за серьезных проблем со здоровьем
Анастасия Стоцкая рассказала в сториз в своем блоге, что не примет участия в мюзикле «Шахматы».
Причиной, по ее словам, стало состояние здоровья.
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Фото: @100tskaya
«Дорогие и уважаемые зрители. Хочу извиниться перед вами за то, что в силу обстоятельств непреодолимой силы не выйду на сцену. Мне жаль, но состояние здоровье не позволяет участвовать в мюзикле», - написала Стоцкая.
Что именно произошло с артисткой, она не уточнила, чем очень обеспокоила своих поклонников.
Мюзикл должен быть пройти 7 и 8 августа на сцене театра МДМ.
Мюзикл был создан еще в 1984 году, а музыку к нему сочинили Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус из легендарной группы ABBA.
Текст написал Тим Райс, который также работал над рок-оперой «Иисус Христос – суперзвезда».
Проблемы со здоровьем у звезды возникли не впервые, Стоцкая и раньше отменяла выступления по причине болезней. Еще в 2016 году из-за сильной простуды она не смогла принять участие в постановке «Поющие под дождем».
Фото: Instagram Анастасии Стоцкой
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