Анастасия Стоцкая отменила участие в мюзикле из-за серьезных проблем со здоровьем

«Дорогие и уважаемые зрители. Хочу извиниться перед вами за то, что в силу обстоятельств непреодолимой силы не выйду на сцену. Мне жаль, но состояние здоровье не позволяет участвовать в мюзикле», - написала Стоцкая.

Что именно произошло с артисткой, она не уточнила, чем очень обеспокоила своих поклонников.