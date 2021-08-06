passion.ru

Анастасия Стоцкая отменила участие в мюзикле из-за серьезных проблем со здоровьем

Рассказывать о своих личных проблемах певица очень не любит. Касается это не только болезней — ранее звезда более двух лет скрывала развод со своим супругом-ресторатором. Хотя ее поклонники заметили, что Стоцкая всегда выходит в свет одна, а ее муж не появляется в ее личном блоге, девушка ввела всех в заблуждение.
Анастасия Стоцкая отменила участие в мюзикле из-за серьезных проблем со здоровьем

Анастасия Стоцкая рассказала в сториз в своем блоге, что не примет участия в мюзикле «Шахматы».

Причиной, по ее словам, стало состояние здоровья.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 12

Анастасия Стоцкая, селфи

Фото: @100tskaya

«Дорогие и уважаемые зрители. Хочу извиниться перед вами за то, что в силу обстоятельств непреодолимой силы не выйду на сцену. Мне жаль, но состояние здоровье не позволяет участвовать в мюзикле», - написала Стоцкая.

Что именно произошло с артисткой, она не уточнила, чем очень обеспокоила своих поклонников.

Мюзикл должен быть пройти 7 и 8 августа на сцене театра МДМ.

Мюзикл был создан еще в 1984 году, а музыку к нему сочинили Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус из легендарной группы ABBA.

Текст написал Тим Райс, который также работал над рок-оперой «Иисус Христос – суперзвезда».

Проблемы со здоровьем у звезды возникли не впервые, Стоцкая и раньше отменяла выступления по причине болезней. Еще в 2016 году из-за сильной простуды она не смогла принять участие в постановке «Поющие под дождем».

Фото: Instagram Анастасии Стоцкой

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!