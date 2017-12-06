Звезды взяли урок у поваров ресторана Goodman.

На этой неделе, 6 декабря, в Москве открылась Кулинарная Академия Goodman. Анастасия Стоцкая, Алика Смехова, Мария Кожевникова, Константин Цзю, а также популярные кулинарные блогеры и представители СМИ под руководством бренд-шефа Юрия Кудрявцева и шеф-повара Светланы Кочетковой учились готовить тар-тар из мраморной говядины и сочные стейки в обновленном интерьере ресторана на Трубной.