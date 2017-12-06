Анастасия Стоцкая, Алика Смехова, Мария Кожевникова и Константин Цзю научились готовить тартар
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Звезды взяли урок у поваров ресторана Goodman.
На этой неделе, 6 декабря, в Москве открылась Кулинарная Академия Goodman. Анастасия Стоцкая, Алика Смехова, Мария Кожевникова, Константин Цзю, а также популярные кулинарные блогеры и представители СМИ под руководством бренд-шефа Юрия Кудрявцева и шеф-повара Светланы Кочетковой учились готовить тар-тар из мраморной говядины и сочные стейки в обновленном интерьере ресторана на Трубной.
Повара и гастрономические эксперты Академии разработали несколько мастер-классов, в процессе которых можно узнать секреты приготовления тар-таров, стейков Филе Миньон и Рибай категории Прайм.
Также у студентов школы есть шанс научиться подбирать напитки к блюдам, постичь фирменные рецептуры приготовления правильных десертов.
Фото: архивы пресс-служб