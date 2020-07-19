Анастасия Стежко из «Полицейскго с Рублевки» поделилась фотографиями со свадьбы

Поклонники поспешили поздравить Стежко с годовщиной свадьбы: «Поздравлю, Настенька🌹🌹🌹Счастья вам ❤️Вы самая красивая невеста🌹🌹🌹Очень красивая пара и чем-то очень похожи друг на друга!Любви, душевного тепла и взаимопонимания🌹🌹🌹🌹🌹», «Поздравляю! Счастья вашей семье! 🎈🎈🎈», «Пара и правда очень органично смотрится, дай Бог, чтобы в семье всегда была гармония, тепло и уют. Красивые! Фотографии супер, как и сами моменты на фотографиях, радостные, счастливые, незабываемые!»

Анастасия Стежко - актриса, известная многочисленными ролями в российских сериалах. О муже артистки известно немного - отношения к актерской среде и миру шоу-бизнеса он не имеет. В мае 2020 года у пары родилась дочь, которую супруги решили назвать в честь новоиспеченной мамы - Анастасией.