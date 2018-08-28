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Анастасия Шубская показала фигуру после родов и новое фото сына

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Шубская

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24-летняя Анастасия Шубская опубликовала несколько новых снимков, сделанных после важного события в жизни ее семьи — появления на свет первенца Сережи.

Анастасия и Александр Овечкины впервые стали родителями 18 августа. С тех пор молодая мама поделилась уже несколькими снимками новорожденного сына Сергея в Instagram Stories. А на днях она опубликовала еще одно трогательное фото малыша с его тетей Марией и поблагодарила сестру за помощь и поддержку.

«Спасибо тебе, любимая сестра, что была рядом эти дни... за твою помощь! Люблю тебя очень! Уже скучаю...» — подписала кадр Анастасия (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Также Шубская выложила снимок с мужем и своим врачом, которую также от всей души поблагодарила: «Это человек от которого исходит такая энергетика, позитив и тепло, рядом с ней чувствуешь такое спокойствие, что во время родов я абсолютно не испытала не волнения ни страха! После таких родов хочется рожать и рожать». На фото видно, что Анастасия уже успела сбросить практически весь вес, набранный во время беременности, и снова может похвастаться стройной фигурой.

Фото и видео: Instagram

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