Анастасия Шубская показала фигуру после родов и новое фото сына

Анастасия и Александр Овечкины впервые стали родителями 18 августа. С тех пор молодая мама поделилась уже несколькими снимками новорожденного сына Сергея в Instagram Stories. А на днях она опубликовала еще одно трогательное фото малыша с его тетей Марией и поблагодарила сестру за помощь и поддержку.
«Спасибо тебе, любимая сестра, что была рядом эти дни... за твою помощь! Люблю тебя очень! Уже скучаю...» — подписала кадр Анастасия (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Также Шубская выложила снимок с мужем и своим врачом, которую также от всей души поблагодарила: «Это человек от которого исходит такая энергетика, позитив и тепло, рядом с ней чувствуешь такое спокойствие, что во время родов я абсолютно не испытала не волнения ни страха! После таких родов хочется рожать и рожать». На фото видно, что Анастасия уже успела сбросить практически весь вес, набранный во время беременности, и снова может похвастаться стройной фигурой.
Фото и видео: Instagram