Анастасия Шубская показала фигуру после родов и новое фото сына

Также Шубская выложила снимок с мужем и своим врачом, которую также от всей души поблагодарила: «Это человек от которого исходит такая энергетика, позитив и тепло, рядом с ней чувствуешь такое спокойствие, что во время родов я абсолютно не испытала не волнения ни страха! После таких родов хочется рожать и рожать». На фото видно, что Анастасия уже успела сбросить практически весь вес, набранный во время беременности, и снова может похвастаться стройной фигурой.

Фото и видео: Instagram