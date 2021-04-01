Анастасия Решетова высказалась о жизни со свекровью — «Не очень хотелось бы»

По мнению Анастасии, неважно с какой стороны родственники, но они должны жить отдельно. В соседних комнатах она не хотела бы проживать даже с кем-то из своей родительской семьи.

По слухам, у Решетовой не сложились отношения с мамой ее бывшего возлюбленного Тимати — Симоной Юнусовой. По мнению поклонников певца, куда лучше женщина относилась к другой бывшей девушке рэпера — Алене Шишковой, которой часто мило комментирует фотографии.

С января 2014 года Настя состояла в отношениях с рэпером Тимати. Она появилась в его клипах «Зеро» и «Ключи от Рая». 16 октября 2019 года у пары родился сын Ратмир. Несмотря на то, что появлялись слухи о женитьбе звездной пары, никто их не подтвердил. Осенью 2020 года они расстались.