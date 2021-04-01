Анастасия Решетова высказалась о жизни со свекровью — «Не очень хотелось бы»
Фото: Instagram/@volkonskaya.reshetova
Один из пользователей задал звезде вопрос, смогла бы она ладить с матерью будущего мужа и жить под одной крышей. «Если только в доме с квадратурой не менее трех тысяч метров», — уточнила знаменитость. Фанаты конкретизировали вопрос и поинтересовались, идет ли речь о ее «свекрови» — матери Тимати. «Я не про конкретного человека, я в целом озвучиваю свою позицию по поводу проживания с мамой мужа. В большом доме — ок. А так, не очень хотелось бы», — пояснила она.
Фото: Instagram/@timatiofficial
По мнению Анастасии, неважно с какой стороны родственники, но они должны жить отдельно. В соседних комнатах она не хотела бы проживать даже с кем-то из своей родительской семьи.
По слухам, у Решетовой не сложились отношения с мамой ее бывшего возлюбленного Тимати — Симоной Юнусовой. По мнению поклонников певца, куда лучше женщина относилась к другой бывшей девушке рэпера — Алене Шишковой, которой часто мило комментирует фотографии.
С января 2014 года Настя состояла в отношениях с рэпером Тимати. Она появилась в его клипах «Зеро» и «Ключи от Рая». 16 октября 2019 года у пары родился сын Ратмир. Несмотря на то, что появлялись слухи о женитьбе звездной пары, никто их не подтвердил. Осенью 2020 года они расстались.
Фото: Instagram/@volkonskaya.reshetova, Instagram/@timatiofficial
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