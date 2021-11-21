Анастасия Решетова призналась, что располнела на 7 килограммов за год без Тимати
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Фото: Instagram
Модель Анастасия Решетова призналась поклонникам в соцсетях, что располнела. Подписчики экс-возлюбленной рэпера Тимати обратили внимание на изменившиеся формы 25-летней девушки, и та решила честно ответить на вопрос, поправилась ли она. «Конкретно! Плюс 6-7 кг за год! От хорошей жизни, походу», — шутя, призналась Анастасия.
К слову, модель не стесянется округлившихся форм. Год назад она выкладывала видео, хвастаясь тонкой талией.
Теперь же Анастасия Решетова не менее упорно в каждой съемке подчеркивает новые формы.
Анастасия Решетова и Тимати встречались около 6 лет. По словам Алены Шишковой, ее экс-возлюбленный завел роман с Анастасией в 2014 году, когда Алена была беременна их дочерью Алисой. В 2019 году у Решетовой и Тимати родился сын Ратмир. Видимо, отношения пары не выдержали такой проверки на прочность, в начале осени 2020 года Тимати и Анастасия объявили о расставании.
Фото и видео: @volkonskaya.reshetova/Instagram