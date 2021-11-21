Анастасия Решетова призналась, что располнела на 7 килограммов за год без Тимати

Модель Анастасия Решетова призналась поклонникам в соцсетях, что располнела. Подписчики экс-возлюбленной рэпера Тимати обратили внимание на изменившиеся формы 25-летней девушки, и та решила честно ответить на вопрос, поправилась ли она. «Конкретно! Плюс 6-7 кг за год! От хорошей жизни, походу», — шутя, призналась Анастасия.

К слову, модель не стесянется округлившихся форм. Год назад она выкладывала видео, хвастаясь тонкой талией.