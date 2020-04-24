Анастасия Решетова познакомит сына с экс-возлюбленной Тимати

Анастасия Решетова во время общения с подписчиками в Instagram призналась, что готова показать сына Ратмира Алене Шишковой — бывшей возлюбленной Тимати. Дочь Алены и Тимати Алиса любит младшего брата и много времени проводит с ним.

«Когда-нибудь мы все обязательно встретимся, — рассказала Анастасия. — Я физически не успела на день рождения к Алисе. Потом мы вместе хотели погулять с детьми, но начался карантин. Когда все закончится, мы обязательно все увидимся».