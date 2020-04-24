Анастасия Решетова познакомит сына с экс-возлюбленной Тимати
Фото: Instagram
Анастасия Решетова во время общения с подписчиками в Instagram призналась, что готова показать сына Ратмира Алене Шишковой — бывшей возлюбленной Тимати. Дочь Алены и Тимати Алиса любит младшего брата и много времени проводит с ним.
«Когда-нибудь мы все обязательно встретимся, — рассказала Анастасия. — Я физически не успела на день рождения к Алисе. Потом мы вместе хотели погулять с детьми, но начался карантин. Когда все закончится, мы обязательно все увидимся».
Фото: Instagram
Поклонники отметили, что в социальной сети семья Тимура Юнусова и Анастасии Решетовой кажется идеальной.
«Идеальных семей не бывает, — отметила она. — Но у нас в жизни все намного лучше, чем в Instagram. И хорошо, что не наоборот».
Фото: Instagram
Роман Тимати и Алены Шишковой не был долгим, они расстались вскоре после рождения у них дочери Алисы. Отношения Тимура и Анастасии длятся с 2015 года.
Фото и видео: Instagram
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