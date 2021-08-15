Анастасия Решетова помирилась с матерью: модель несколько лет не общалась с бабушкой своего сына

С отцом Решетова поддерживает отношения, хотя часто он тоже был груб, но всегда вставал на сторону дочери. Также модель постоянно на связи со своей сестрой Валентиной.

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати рассказала на своей странице в Instagram, что ей все же удалось наладить отношения и с матерью.