Анастасия Решетова помирилась с матерью: модель несколько лет не общалась с бабушкой своего сына
С отцом Решетова поддерживает отношения, хотя часто он тоже был груб, но всегда вставал на сторону дочери. Также модель постоянно на связи со своей сестрой Валентиной.
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати рассказала на своей странице в Instagram, что ей все же удалось наладить отношения и с матерью.
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Фото: @volkonskaya.reshetova/Instagram
«У нас все хорошо. Мы на связи! Скоро увидимся», — написала Решетова в Stories личного блога.
Анастасия отмечала, что благодаря жесткой, и порой необъективной критике со стороны родителей, она выросла как личность и стала намного сильнее и увереннее в себе. Хотя, очень часто, случается наоборот.
«Критикуют — значит, переживают, значит, небезразличны. Поступайте, как считаете нужным, но к семье прислушивайтесь», — рассказывала модель.
Фото и видео: Instagram
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