Анастасия Решетова похвасталась часами стоимостью более 7 миллионов рублей
Анастасия Решетова снова вызывает зависть у своих подписчиц и хвастается в личном блоге шикарными дорогими украшениями. На этот раз девушка появилась в часах швейцарского бренда Audemers Piguet. Такой аксессуар стоит больше 7 миллионов рублей.
Шикарным украшением Анастасия похвасталась в ресторане в Монако, где она сейчас отдыхает вместе с подругами.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @volkonskaya.reshetova
Стоит заметить, что ранее Анастасия признавалась, что все ее украшения – а коллекция у нее очень большая – это подарки от мужчин.
Сама она лишь однажды купила себе дорогое украшение, стоимостью около миллиона, и решила, что больше этого делать не будет.
Кто именно подарил брюнетке дорогие часы, не уточняется.
С Тимати Анастасия рассталась, хотя они и поддерживают хорошие отношения ради сына. В Сети постоянно появляются все новые и новые слухи о романах Решетовой, и подписчики пристально следят за ее блогом, пытаясь определить ее нового возлюбленного, однако подтверждения они пока не нашли, а сама Анастасия все отрицает.
Фото: Instagram Анастасии Решетовой
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