Анастасия Решетова похвасталась часами стоимостью более 7 миллионов рублей

Анастасия Решетова снова вызывает зависть у своих подписчиц и хвастается в личном блоге шикарными дорогими украшениями. На этот раз девушка появилась в часах швейцарского бренда Audemers Piguet. Такой аксессуар стоит больше 7 миллионов рублей.

Шикарным украшением Анастасия похвасталась в ресторане в Монако, где она сейчас отдыхает вместе с подругами.