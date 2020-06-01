Анастасия Решетова показала милое видео, как ее с Тимати 7-месячный произносит первое слово: «Сказал "мама"!»
Фото: Instagram
Анастасия Решетова и Тимати стали родителями в октябре 2019 года. Сначала родители тщательно оберегали сына Ратмира от посторонних глаз, но теперь каждый день в социальной сети появляются десятки фото и видео с малышом.
Молодая мать поделилась радостью с подписчиками: ее с Тимати 7-месячный сын произнес первое слово. Ратмир отчетливо сказал «мама». Анастасия добавила в подписи к видео, что сын произнес и слово «папа».
У 36-летнего Тимати есть еще 6-летняя дочь Алиса от отношений рэпера с моделью Аленой Шишковой. С девочкой много времени занимается бабушка — мать Тимати. В своем Instagram Симона Яковлевна рассказывает, как растет ее первая и единственная внучка. Однажды отвечая на вопрос подписчиков, почему на ее странице в социальной сети появляется только Алиса, а не Ратмир, Симона Юнусова ответила: «Просто так сложилось».
Фото и видео: Instagram
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