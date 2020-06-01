Анастасия Решетова показала милое видео, как ее с Тимати 7-месячный произносит первое слово: «Сказал "мама"!»

Анастасия Решетова и Тимати стали родителями в октябре 2019 года. Сначала родители тщательно оберегали сына Ратмира от посторонних глаз, но теперь каждый день в социальной сети появляются десятки фото и видео с малышом.

Молодая мать поделилась радостью с подписчиками: ее с Тимати 7-месячный сын произнес первое слово. Ратмир отчетливо сказал «мама». Анастасия добавила в подписи к видео, что сын произнес и слово «папа».