Анастасия Решетова показала милое видео игр Тимати с 6-месячным сыном: «Отрастить бороду — и вылитый папа»
Фото: Instagram
Анастасия Решетова показала подписчикам, как Тимати играет с их 6-месячным сыном Ратмиром.
«Ратмиру нужно просто отрастить бороду, слетать на Мальдивы, похожить в качалку — и тогда вылитый папа», подписала она портрет своих любимых мужчин.
Ранее Анастасия публиковала свои детские фото и фото маленького Тимура, а также снимки их сына. Молодая мать попросила подписчиков сравнить фотографии и сказать, на кого же больше похож их с Тимати первенец. Фолловеры пришли к выводу, что Ратмир — красавчик и больше похож на отца.
Роман Тимати и Решетовой начался в 2015-м году, вскоре после рождения дочери рэпера Алисы. Но официально они отношения пока не узаконили.
Фото и видео: Instagram
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