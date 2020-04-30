Анастасия Решетова показала милое видео игр Тимати с 6-месячным сыном: «Отрастить бороду — и вылитый папа»

Ранее Анастасия публиковала свои детские фото и фото маленького Тимура, а также снимки их сына. Молодая мать попросила подписчиков сравнить фотографии и сказать, на кого же больше похож их с Тимати первенец. Фолловеры пришли к выводу, что Ратмир — красавчик и больше похож на отца.

Роман Тимати и Решетовой начался в 2015-м году, вскоре после рождения дочери рэпера Алисы. Но официально они отношения пока не узаконили.