Анастасия Решетова дебютировала на сцене, спев дуэтом с Тимати

На днях в Грозном отмечался День города и одновременно 42-летие главы республики Рамзана Кадырова. На грандиозное торжество было приглашено множество звезд, в том числе рэпер Тимати и его возлюбленная Анастасия Решетова. Пара решила выступить на сцене... вместе.
В Сети появился ролик, в котором модель, одетая в длинное скромное платье и хиджаб, поет припев композиции своего бойфренда. Одной лишь песней влюбленные не ограничились и позже станцевали зажигательную лезгинку.
Любопытно, что Анастасия ранее не решалась танцевать и петь — она занимается развитием своей студии красоты, а также дизайном одежды. Но чего не сделаешь ради любви...
Фото и видео: Instagram