Анастасия Решетова дебютировала на сцене, спев дуэтом с Тимати

В Сети появился ролик, в котором модель, одетая в длинное скромное платье и хиджаб, поет припев композиции своего бойфренда. Одной лишь песней влюбленные не ограничились и позже станцевали зажигательную лезгинку.

Любопытно, что Анастасия ранее не решалась танцевать и петь — она занимается развитием своей студии красоты, а также дизайном одежды. Но чего не сделаешь ради любви...

Фото и видео: Instagram