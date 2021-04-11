Анастасия Приходько стала мамой в третий раз

На опубликованном снимке звезда предстала перед поклонниками в черной косухе на голое тело. На фотографии видно, что певица беременна. «Я не торговала беременностью. Это слишком личное. Я публичный человек и, по идее, давно должна была пробежаться по всем телеканалам и рассказать чудесную новость и хайпануть на этом. Но вы же меня знаете, я не такая! Я очень берегу семейные ценности. Мне очень хотелось и хочется как можно дольше защитить маленького человечка от большого взрослого мира, тем более, когда он был еще только у меня под сердцем. Именно поэтому моя третья беременность была под семью печатями и я благодарна команде, что сохранили эту новость как можно дольше. Но теперь все стало известно. И да, третий ребенок — это прекрасно. Меня переполняет счастье и я вся в мамских заботах», — сопроводила публикацию исполнительница.

Анастасия Приходько счастлива в браке с мужчиной по имени Александр. Пара поженилась в 2013 году, а в прошлом — обвенчалась. Церемония бракосочетания состоялась в Киеве. О муже певицы — Александре — известно немного: Анастасия предпочитает не раскрывать информацию, касающуюся ее личной жизни. Супруги воспитывают пятилетнего сына Гордея. От союза с бизнесменом Нури Кухилавы у певицы также есть дочь Нанна, которой в начале апреля исполнилось 11 лет.