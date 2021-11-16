Анастасия Овечкина показала, как выглядела в детстве, и раскрыла милое прозвище

«У этой маленькой девочки(Которую первые два года мама называла «наш маленький китаец» , а папа на одном из семейных видео, которые мы пересматривали недавно, в надежде, спрашивал, бывает ли ,что детки становятся симпатичнее с возрастом) , так вот, у этой девочки, в следующие 28 лет, будет удивительная жизнь: самое лучшее детство, любящая и невероятно дружная семья, хорошие друзья, она закончит институт и через некоторое время встретит своего любимого мужчину, за которого выйдет замуж!», – пишет Анастасия.

Вспомнила она и про страшное горе, которое ей пришлось пережить с помощью близких, и новую жизнь, которую сумела начать, несмотря на боль:

«Дальше произойдёт самое страшное горе, которое она переживет только благодаря своей семье и родным, но которое навсегда оставит дыру в душе, с которой придётся заново учиться жить…Потом она родит самых прекрасных мальчишек на свете и ее сердце будет спокойно за них, так как она убеждена, что у них самый надежный ангел хранитель и эта девочка не знает , что будет через год, 5 лет или 20 , но она уверенна в одном: Сегодня она очень счастлива, счастлива что у неё есть любимый и любящий муж, здоровые дети, большая , дружная семья, настоящие друзья и главное , она чувствует гармонию, и благодарность за все, что имеет!»

Маленькая Анастасия получила много комплиментов – в комментариях отметились и звезды. Певица Глюкоза сравнила маленькую актрису с птичкой.