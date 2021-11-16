Анастасия Овечкина показала, как выглядела в детстве, и раскрыла милое прозвище
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Фото: @nastyashubskaya
Детские фото знаменитостей – настоящая находка для поклонники, которые очень любят сравнивать звезд с их детьми и наблюдать, как они изменились, повзрослев.
В честь своего дня рождения архивным кадром поделилась Анастасия Овечкина. Сегодня ей исполняется 28, а на детской фото она совсем маленькая и очень забавная. А еще актриса поделилась необычным прозвищем, которое получила в детстве от мамы, актрисы Веры Глаголевой.
«У этой маленькой девочки(Которую первые два года мама называла «наш маленький китаец» , а папа на одном из семейных видео, которые мы пересматривали недавно, в надежде, спрашивал, бывает ли ,что детки становятся симпатичнее с возрастом) , так вот, у этой девочки, в следующие 28 лет, будет удивительная жизнь: самое лучшее детство, любящая и невероятно дружная семья, хорошие друзья, она закончит институт и через некоторое время встретит своего любимого мужчину, за которого выйдет замуж!», – пишет Анастасия.
Вспомнила она и про страшное горе, которое ей пришлось пережить с помощью близких, и новую жизнь, которую сумела начать, несмотря на боль:
«Дальше произойдёт самое страшное горе, которое она переживет только благодаря своей семье и родным, но которое навсегда оставит дыру в душе, с которой придётся заново учиться жить…Потом она родит самых прекрасных мальчишек на свете и ее сердце будет спокойно за них, так как она убеждена, что у них самый надежный ангел хранитель и эта девочка не знает , что будет через год, 5 лет или 20 , но она уверенна в одном: Сегодня она очень счастлива, счастлива что у неё есть любимый и любящий муж, здоровые дети, большая , дружная семья, настоящие друзья и главное , она чувствует гармонию, и благодарность за все, что имеет!»
Маленькая Анастасия получила много комплиментов – в комментариях отметились и звезды. Певица Глюкоза сравнила маленькую актрису с птичкой.
Фото: Instagram