Анастасия Овечкина показала фотографии старшего сына и поздравила его с 3-летием
Анастасия так подписала пост: «Любимый наш сыночек, с днем рождения». А в фотоподборке можно заметить, как кадры совсем грудного малыша, так и 3-летнего богатыря. Своего старшего сына супруги Овечкины назвали в честь погибшего брата Александра, которого не стало в возрасте 25 лет. Юноша попал в автомобильную аварию.
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Фото: Личный Instagram @nastyashubskaya
Именно старший брат Александра уговорил его вернуться в большой спорт, когда тот принял решение завершить спортивную карьеру. А сегодня Овечкин — гордость хоккея. Вместе с женой и сыновьями он давно играет и живет в США. В одной из американских клиник родился и сын Сережа.
35-летний хоккеист и 27-летняя модель вместе более пяти лет. Влюбленные официально расписались спустя год отношений, а пышную свадьбу решили сыграть еще через год. На праздновании в Москве присутствовала и мама Анастасии, актриса и режиссер Вера Глаголева, которой не стало очень скоро после торжества — она скончалась от рака в немецкой больнице на 62-м году жизни. Для многих ее уход стал шоком, потому что никто кроме семьи не знал о серьезном заболевании. Анастасия с мужем воспитывают двоих сыновей, Сергея и Илью. А еще поддерживает теплые отношения со старшими сестрами, которые родились у мамы в первом браке. Девушки отмечают все праздники вместе и часто встречаются в разных уголках планеты.