Анастасия Овечкина показала фотографии старшего сына и поздравила его с 3-летием

35-летний хоккеист и 27-летняя модель вместе более пяти лет. Влюбленные официально расписались спустя год отношений, а пышную свадьбу решили сыграть еще через год. На праздновании в Москве присутствовала и мама Анастасии, актриса и режиссер Вера Глаголева, которой не стало очень скоро после торжества — она скончалась от рака в немецкой больнице на 62-м году жизни. Для многих ее уход стал шоком, потому что никто кроме семьи не знал о серьезном заболевании. Анастасия с мужем воспитывают двоих сыновей, Сергея и Илью. А еще поддерживает теплые отношения со старшими сестрами, которые родились у мамы в первом браке. Девушки отмечают все праздники вместе и часто встречаются в разных уголках планеты.