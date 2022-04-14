Анастасия Макеева заявила, что Светлана Малькова сбежала в США от кредиторов

Публичная перепалка между Светланой Мальковой и Анастасией Макеевой продолжается. Актриса буквально проводит личное расследование насчет отъезда экс-супруги своего избранника. Она делится подробностями в личном блоге.

«Как выяснилось недавно, она вся в долгах как в шелках! Пока Светлана в Словении со слезами на глазах рассказывала в Интернете о своей тяжелой доле, сердобольные и, зачастую, совсем небогатые люди отдавали последнее бедной женщине, оказавшейся в беде. Ведь все считали, что это единственная возможность поддержать ее, и делали это с душой! И так могло бы продолжаться бесконечно. Но тут, как в сказке про золотую рыбку, Светлане стало казаться, что это все не то и как-то несерьезно. И суммы, полученные ею за участие в передачах на российском ТВ, и донаты от YouTube-канала — это слишком ничтожная плата за ее бренд и известность! Поэтому она решила пойти ва-банк! Набрав у добрых людей крупные суммы «в долг», попросту сбежала с этими деньгами подальше. Туда, где, как она уверена, ее не достанут!» — заявила администратор соцсетей Макеевой.

Подписчики звезды восприняли такой поворот событий неоднозначно. Кто-ото поддержал Анастасию, а кто-то посоветовал оставить Малькову в покое.