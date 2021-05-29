Анастасия Макеева вышла замуж за разведенного отца четверых детей

Супруга Романа Светлана Малькова по смс узнала от мужа, что у него появилась другая. Женщина также посетила несколько популярных российских ток-шоу, ради которых специально прилетела из Словении, чтобы рассказать всю правду о предательстве супруга.

Но недоброжелатели абсолютно не интересуют Макееву, о чем она постоянно говорит в своих социальных сетях. Артистка не раз называла Романа лучшим мужчиной и намекала на скорую свадьбу. И вот этот день состоялся. Актриса официально заявила о том, что они с Мальковым теперь муж и жена.

«Ну вот и наступил наш день счастья. Я уверена, мы сами рисуем свою жизнь и получаем то, что хотим. Да, на пути может быть много испытаний и уроков и как их пройти зависит от нас. Я люблю жизнь и люблю людей, я открыта для общения и к своим годам научилась признавать свои ошибки. Вчера была огромная красная Луна, только в день нашей свадьбы могла быть такая луна. Сегодня обещали дождь с грозой, но словно для нас вышло солнышко и море спокойное, как зеркальная гладь. Я даже не буду рассказывать, сколько всяких интересных испытаний и интересных ситуаций, но Вселенная щедра на подарки и в нашем случае все в последний момент, но происходит так, как мы хотим. Смокинг найден, солнышко освещает нас, друзья и близкие собрались, ваша любовь тоже с нами. Мы счастливы! И пусть этот день пройдёт душевно и в любви. С Богом», – написала Анастасия.