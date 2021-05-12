Анастасия Макеева встала на защиту жениха, оставившего детей без алиментов

Судебное заседание, в результате которого Светлана и Роман были официально разведены, состоялось 12 апреля без присутствия «сильной половины» этой пары. Предложение руки и сердца своей новой невесте мужчина сделал еще в марте, встав перед ней на колено в театре, на глазах у многочисленной публики.

Сама Анастасия уверена, что она мужчину из семьи не уводила, ведь он сообщил ей, что долгое время не жил с женой, и у него есть также доказательства уплаты алиментов. Артистка обвинила бывшую супругу своего жениха в клевете. «Роман не прекращал содержать детей. Это все жажда крови и клевета. Он не прерывал общение и финансирование. Рома - хороший отец», - подчеркнула она.

Как пишет «СтарХит», однако Светлана Малькова утверждает, что оказалась в тяжелом финансовом положении. По ее словам, Мальков давно не помогает наследникам.