Анастасия Макеева в день рождения красавца-брата показала счастливые фото с ним: «Люблю и скучаю»

Анастасия Макеева опубликовала в Instagram несколько фотографий со своим красавцем-братом Данилом, который скоропостижно скончался 13 лет назад. Сегодня ему исполнилось бы 40, и актриса в его день рождения призналась, что очень скучает.

«Какие мы в детстве счастливые и беззаботные. Какие чистые и смелые. Любимый мой братик, тебе сегодня исполнилось бы 40 лет. Ты ушел молодым, тебе было 27, но ты навсегда остался для меня старшим братом и защитой. Иногда я сильная и все могу, а иногда мне так хочется тебе позвонить и поговорить. Зачем некоторые из нас уходят рано, а некоторые живут до немощной старости? Нет ответа... Я люблю тебя и скучаю. С днем рождения, Данек!», — трогательно написала Анастасия Макеева в блоге.