Анастасия Макеева в день рождения красавца-брата показала счастливые фото с ним: «Люблю и скучаю»
Фото: www.instagram.com/makeevan/
Анастасия Макеева опубликовала в Instagram несколько фотографий со своим красавцем-братом Данилом, который скоропостижно скончался 13 лет назад. Сегодня ему исполнилось бы 40, и актриса в его день рождения призналась, что очень скучает.
«Какие мы в детстве счастливые и беззаботные. Какие чистые и смелые. Любимый мой братик, тебе сегодня исполнилось бы 40 лет. Ты ушел молодым, тебе было 27, но ты навсегда остался для меня старшим братом и защитой. Иногда я сильная и все могу, а иногда мне так хочется тебе позвонить и поговорить. Зачем некоторые из нас уходят рано, а некоторые живут до немощной старости? Нет ответа... Я люблю тебя и скучаю. С днем рождения, Данек!», — трогательно написала Анастасия Макеева в блоге.
«Когда уходят близкие, да еще и так рано, это очень больно, и боль эта остается на всю жизнь. Соболезную», «Какой красавчик! Сочувствую, Настя», «Какие же вы красивые, как же жалко, что его нет рядом. Самая страшное горе — это потеря близкого человека. Светлая память...», — поддержали Анастасию в комментариях.
Гибель Данила была внезапной и трагической. Он жарким днем искупался в озере, а через царапину на ноге в организм попал вирус. Сначала брат Анастасии Макеевой не придал этому значения и не стал обращаться ко врачу. Когда организм перестал справляться с заразой и молодой человек оказался в больнице, было уже поздно, писал «СтарХит». Анастасии сразу даже не сказали про трагедию... Она с родителями тяжело переживает утрату.
Фото и видео: Instagram Анастасии Макеевой
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