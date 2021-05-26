Анастасия Макеева призвала подписчиков не лезть в ее жизнь и прекратить травлю

Волна негодования обрушилась на артистку, когда она начала встречаться с бизнесменом Романом Мальковым, который ради актрисы бросил супругу и детей. Кроме того, он сделал предложении Анастасии будучи женатым.

«Единицам повезло встретить того самого человека и прожить с ним всю жизнь. Моя мама — однолюб, но даже она дважды выходила замуж. Правда, за одного и того же человека — моего отца. Искренне удивляюсь бабьему осуждению, мол, сколько у меня браков! Их наличие говорит о желании человека создать крепкую семью», — уточнила 39-летняя знаменитость в социальной сети. Она призвала людей прекратить травлю и не лезть в ее жизнь.