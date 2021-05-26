Анастасия Макеева призвала подписчиков не лезть в ее жизнь и прекратить травлю
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram/@makeevan
Волна негодования обрушилась на артистку, когда она начала встречаться с бизнесменом Романом Мальковым, который ради актрисы бросил супругу и детей. Кроме того, он сделал предложении Анастасии будучи женатым.
«Единицам повезло встретить того самого человека и прожить с ним всю жизнь. Моя мама — однолюб, но даже она дважды выходила замуж. Правда, за одного и того же человека — моего отца. Искренне удивляюсь бабьему осуждению, мол, сколько у меня браков! Их наличие говорит о желании человека создать крепкую семью», — уточнила 39-летняя знаменитость в социальной сети. Она призвала людей прекратить травлю и не лезть в ее жизнь.
По некоторым данным, российская актриса Анастасия Макеева выйдет замуж за бизнесмена Романа Малькова в Крыму. Подготовка к четвертой в жизни женщины свадьбе идет полным ходом. Несмотря на то, что детали торжества держатся в секрете, некоторые данные раскрыли люди, работающие на невесту.
В подготовке к важному торжеству Макеевой помогают друзья, некоторые услуги звезда заказала по бартеру — будет возвращать долг рекламой в соцсетях. Один из организаторов отметил, что свадьба пройдет на видовой площадке в Крыму. «Свадьба пройдет на берегу моря, в Крыму — в Алуште», — добавил он и уточнил, что пара сочетается узами брака в субботу, 29 мая. Как пишет «Телепрограмма», торжество пройдет по классическому сценарию. Гости Макеевой выступят с номерами, сюрприз подготовили и сами молодожены.
Фото и видео: Instagram/@makeevan
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