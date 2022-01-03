Анастасия Макеева поведала о психологических сложностях мужа

«Часто ли вы себе позволяете плакать или радоваться не стесняясь, что кто-то вас оценит в вашем выражении эмоций?», - обратилась Макеева к интернет-аудитории в своем Instagram. Она сообщила также, что ее супруг «уже прокачанный», но ему предстоит сделать много усилий над собой. «Всю жизнь ему было нельзя выражать эмоции. Сначала спорт, потом установки прежней семьи. В итоге эмоциональные блоки переходят в зажимы в теле и в подсознании. Это очень сильно тормозит движение энергий и становится преградой к легкому достижению желаемого результата как в отношениях, так и в финансах», - написала Анастасия Макеева.