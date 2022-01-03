Анастасия Макеева поведала о психологических сложностях мужа
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
«Часто ли вы себе позволяете плакать или радоваться не стесняясь, что кто-то вас оценит в вашем выражении эмоций?», - обратилась Макеева к интернет-аудитории в своем Instagram. Она сообщила также, что ее супруг «уже прокачанный», но ему предстоит сделать много усилий над собой. «Всю жизнь ему было нельзя выражать эмоции. Сначала спорт, потом установки прежней семьи. В итоге эмоциональные блоки переходят в зажимы в теле и в подсознании. Это очень сильно тормозит движение энергий и становится преградой к легкому достижению желаемого результата как в отношениях, так и в финансах», - написала Анастасия Макеева.
И попросила подписчиков рассказать о себе. Достаточно написать в комментариях цифру 1 (человек может себе позволить проявления эмоций) или 2 (запрет на эмоции). Аудитория откликнулась очень живо и заставила Макееву задуматься. И даже сподвигла на новый пост.
«Почитала я ваши комменты и удивилась. У некоторых налицо нескрываемая боль. Видеть в своём мужчине короля - не значит ему прислуживать», - написала Анастасия, отметив, что она против любой ситуации, требующей «терпеть». «Можно жить как жил всю жизнь и довольствоваться тем, что есть. А можно брать от вселенной много больше, не нарушая ее законы и выбор за вами» (орфография и пунктуация авторские), - считает актриса .
Фото: Global Look Press