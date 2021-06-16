Анастасия Макеева подралась с бывшей женой своего мужа

Анастасия Макеева поддерживает любимого – он имеет право выбора, да и детям помогает. Это, правда, Светлане не понравилось, она заявила, что ей вообще нельзя рассуждать о детях.

«Анастасия, тебе вообще слово по поводу моих детей нельзя давать. Потому что ты не знаешь, что такое мать, что такое дети… У нее нет чувства материнства, пусть она хотя бы одного родит и вырастит его до 10 лет. Тогда может быть она поймет, что такое – папа уходит из семьи…».

Съемки передачи, однако, ознаменовалось еще одним неприятным инцидентом – бывшая и нынешняя супруги Романа Малькова подрались.

«После программы, после подписания согласия на съёмку детей, у кабинета меня поджидали и караулили Макеева с ее подчиненным. К сожалению, никто не мог предположить, что мне потребуется охрана. Макеева начала меня снимать на телефон, не давая прохода, оскорблять… Я шла с продюсером, Макеева умышленно меня провоцировала, при этом постоянно унижая. Я терпела до тех пор, пока она уже полностью не перекрыла мне проход. Ее подопечный шёл и наслаждался процессом, выжидая, когда я что-то сделаю, дальше умышленно спровоцировав меня. Мне ничего не оставалось как выкинуть ее телефон и толкнуть. Как утверждает Макеева я ее ударила, в тот момент я уже не помню ударила я или нет ее… После этого Макеева налетела на меня два раза, ударила по голове, это уже снимали...», – говорит шокированная Светлана.