Анастасия Макеева ответила на слухи о своей беременности: «Детская уже давно есть»

Звезда сериала «Дом, милый дом» состояла в трех браках — с Петром Кисловым, Глебом Матвейчуком и Алексеевым Саковичем. Однако ни с одним из мужей Макеевой так и не удалось обзавестись полноценной семьей и родить детей. Врачи диагностировали ей низкий овариальный резерв. Со вторым супругом Анастасия пыталась прибегнуть к услугам ЭКО, но после четвертой попытки пара отчаялась.

На данный момент актриса состоит в четвертом браке с бизнесменом Романом Мальковым — они сыграли свадьбу весной этого года. Возможно, именно это замужество принесет девушке долгожданного ребенка.

«У меня детская уже давно есть, осталось только родить. Все равно, девочка, мальчик, лишь бы здоровенький от любимого мужа», — заявила она в программе «Пятого канала» «Светская хроника».

И также неоднозначно ответила на слухи о предполагаемой беременности — поклонники актрисы на одной из фотографий заметили у нее появившийся животик. «Как бог даст. Когда ребенок будет, тогда и решим», — прокомментировала догадки Анастасия.