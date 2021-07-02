Анастасия Макеева объяснила, зачем набросилась на бывшую жену своего мужа

«Выйдя из кабинета, Макеева начала меня снимать на свой телефон, не давая прохода, оскорблять, совать свой телефон в лицо. Я шла с продюсером, Макеева умышленно меня провоцировала, при этом постоянно унижая. Я шла, терпела до тех пор, пока она уже полностью не перекрыла мне проход, при этом ее подопечный шел и наслаждался процессом, выжидая, когда я что-то сделаю. Дальше умышленно спровоцировав меня, мне ничего не оставалось как выкинуть ее телефон и толкнуть, как утверждает Макеева, я ее ударила. В тот момент я уже не помню, ударила я или нет ее, как она утверждает, все есть на видео. После этого Макеева налетела на меня два раза, ударила по голове, это уже снимали, поэтому я и сказала, что жалко волосы», — заявила она. Также она назвала бывшего мужа чудовищем и заявила, что совершенно не понимает, как прожила с ним 17 лет.

Интересно, что ее старший сын, который живет в Москве со своим отцом, хорошо относится к Анастасии Макеевой, а свою мать обвиняет в пиаре на своей проблеме.