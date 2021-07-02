Анастасия Макеева объяснила, зачем набросилась на бывшую жену своего мужа
Как ранее отмечала Светлана, Макеева сама набросилась на нее. Однако по словам Анастасии, первой силу применила как раз Светлана, которая буквально набросилась на нее.
Кроме того, она заявила, что если бы ее не удержали, она обязательно дала бы сдачи.
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Фото: @makeevan
У Мальковой другая версия событий.
«Выйдя из кабинета, Макеева начала меня снимать на свой телефон, не давая прохода, оскорблять, совать свой телефон в лицо. Я шла с продюсером, Макеева умышленно меня провоцировала, при этом постоянно унижая. Я шла, терпела до тех пор, пока она уже полностью не перекрыла мне проход, при этом ее подопечный шел и наслаждался процессом, выжидая, когда я что-то сделаю. Дальше умышленно спровоцировав меня, мне ничего не оставалось как выкинуть ее телефон и толкнуть, как утверждает Макеева, я ее ударила. В тот момент я уже не помню, ударила я или нет ее, как она утверждает, все есть на видео. После этого Макеева налетела на меня два раза, ударила по голове, это уже снимали, поэтому я и сказала, что жалко волосы», — заявила она. Также она назвала бывшего мужа чудовищем и заявила, что совершенно не понимает, как прожила с ним 17 лет.
Интересно, что ее старший сын, который живет в Москве со своим отцом, хорошо относится к Анастасии Макеевой, а свою мать обвиняет в пиаре на своей проблеме.
Фото: Instagram Анастасии Макеевой
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