Анастасия Макеева не может позволить себе новую мебель из-за роскошной свадьбы

39-летняя Анастасия Макеева совсем недавно вышла замуж в четвертый раз. Избранником телезвезды стал многодетный отец Роман Мальков, который ради любимой со скандалом оставил супругу.

Пышная свадьба Анастасии и Романа прошла в Крыму и обошлась звезде в круглую сумму. После чего ей приходится существенно экономить сбережения. Как известно, новый муж ведущей не имеет стабильного источника дохода, поэтому большинство трат Макеева взяла на себя. После свадьбы звезда расплачивается с долгами.