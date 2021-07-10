Анастасия Макеева не может позволить себе новую мебель из-за роскошной свадьбы
39-летняя Анастасия Макеева совсем недавно вышла замуж в четвертый раз. Избранником телезвезды стал многодетный отец Роман Мальков, который ради любимой со скандалом оставил супругу.
Пышная свадьба Анастасии и Романа прошла в Крыму и обошлась звезде в круглую сумму. После чего ей приходится существенно экономить сбережения. Как известно, новый муж ведущей не имеет стабильного источника дохода, поэтому большинство трат Макеева взяла на себя. После свадьбы звезда расплачивается с долгами.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Для экономии бюджета ведущая научилась реставрировать старую мебель, чтобы не покупать новую.
«Как многие уже знают, я, не имея лишних денег, стала искать варианты реализации своих желаний нестандартными способами. Вот один из них. Я научилась за прошлое лето многие вещи делать своими руками. Конечно, фантазия не последнюю роль тут играет», – рассказала Анастасия.
Фото: @makeevan/Instagram
«Оцените мой труд. Я взяла старый шкафчик, что висел у меня на старой квартире и провалялся в гараже лет пять. Три дня — и новая жизнь у него!» – добавила Макеева.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press
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