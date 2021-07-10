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Анастасия Макеева не может позволить себе новую мебель из-за роскошной свадьбы

Телеведущая потратила все сбережения на шикарное торжество.
Анастасия Макеева

39-летняя Анастасия Макеева совсем недавно вышла замуж в четвертый раз. Избранником телезвезды стал многодетный отец Роман Мальков, который ради любимой со скандалом оставил супругу.

Пышная свадьба Анастасии и Романа прошла в Крыму и обошлась звезде в круглую сумму. После чего ей приходится существенно экономить сбережения. Как известно, новый муж ведущей не имеет стабильного источника дохода, поэтому большинство трат Макеева взяла на себя. После свадьбы звезда расплачивается с долгами.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия на сцене

Фото: Global Look Press

Для экономии бюджета ведущая научилась реставрировать старую мебель, чтобы не покупать новую.

Анастасия Макеева и Роман Мальков

«Как многие уже знают, я, не имея лишних денег, стала искать варианты реализации своих желаний нестандартными способами. Вот один из них. Я научилась за прошлое лето многие вещи делать своими руками. Конечно, фантазия не последнюю роль тут играет», – рассказала Анастасия.

Анастасия Макеева показала отреставрированный шкаф.

Анастасия Макеева показала отреставрированный шкаф.

Фото: @makeevan/Instagram

«Оцените мой труд. Я взяла старый шкафчик, что висел у меня на старой квартире и провалялся в гараже лет пять. Три дня — и новая жизнь у него!» – добавила Макеева.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press

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