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Анастасия Макеева назвала дату свадьбы с Романом Мальковым

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Макеева и Роман Мальков

Фото: Instagram/@makeevan

Актриса Анастасия Макеева рассекретила дату бракосочетания с бизнесменом Романом Мальковым. Влюбленные сейчас находятся в Крыму, в пятницу они решили провести романтическую фотосессию на рассвете прямо в маковом поле. Кадрами звезда поделилась в социальной сети. Как призналась невеста, свадьба состоится 29 мая. Молодые готовятся к торжеству, но не обошлось без казусов. Мальков забыл свой наряд в самолете. «Кое-кто забыл костюм в самолете, и вот мы в процессе решения этой проблемы. Сижу и думаю: «Бежать и что-то новое искать? Но тут, мягко говоря, выбор невелик. Или все же пытаться доставить смокинг?!». Его уже нашли, но с доставкой целая история», - подчеркнула артистка.

Жених Анастасии, строитель Роман Мальков, ради звезды развелся со своей супругой Светланой. Сейчас Светлана остается в Словении, требуя от бывшего мужа, уехавшего с концами в Россию, алименты. Женщина зарабатывает сама, однако считает, что мужчина должен заботиться об их общих четверых детях. Ее старший сын сейчас живет в России, с семьей отца, трое находятся с мамой.

Судебное заседание, в результате которого Светлана и Роман были официально разведены, состоялось 12 апреля без присутствия «сильной половины» этой пары. Предложение руки и сердца своей новой невесте мужчина сделал еще в марте, встав перед ней на колено в театре, на глазах у многочисленной публики.

Фото и видео: Instagram/@makeevan

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