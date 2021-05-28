Анастасия Макеева назвала дату свадьбы с Романом Мальковым
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Фото: Instagram/@makeevan
Жених Анастасии, строитель Роман Мальков, ради звезды развелся со своей супругой Светланой. Сейчас Светлана остается в Словении, требуя от бывшего мужа, уехавшего с концами в Россию, алименты. Женщина зарабатывает сама, однако считает, что мужчина должен заботиться об их общих четверых детях. Ее старший сын сейчас живет в России, с семьей отца, трое находятся с мамой.
Судебное заседание, в результате которого Светлана и Роман были официально разведены, состоялось 12 апреля без присутствия «сильной половины» этой пары. Предложение руки и сердца своей новой невесте мужчина сделал еще в марте, встав перед ней на колено в театре, на глазах у многочисленной публики.
Фото и видео: Instagram/@makeevan
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