Анастасия Макеева назвала дату свадьбы с Романом Мальковым

Жених Анастасии, строитель Роман Мальков, ради звезды развелся со своей супругой Светланой. Сейчас Светлана остается в Словении, требуя от бывшего мужа, уехавшего с концами в Россию, алименты. Женщина зарабатывает сама, однако считает, что мужчина должен заботиться об их общих четверых детях. Ее старший сын сейчас живет в России, с семьей отца, трое находятся с мамой.

Судебное заседание, в результате которого Светлана и Роман были официально разведены, состоялось 12 апреля без присутствия «сильной половины» этой пары. Предложение руки и сердца своей новой невесте мужчина сделал еще в марте, встав перед ней на колено в театре, на глазах у многочисленной публики.