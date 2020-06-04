Анастасия Макеева похвасталась шикарной фигурой в стильном лаконичном купальнике: «Скучаю по морю»

Анастасия Макеева в длительном пребывании дома из-за коронавируса заскучала по заморским берегам. Она рассказала подписчикам, что так соскучилась по морю, что целый день ходила по дому в купальнике. В подтверждение своих слов 38-летняя актриса и певица показала снимки в лаконичном и стильном плавательном костюме.

«Италия открыла для нас границы,а мы нет. Короче, я пофантазировала, что я на море и поехала с любимым на Мальдивы. И вся такая хожу, как дура, в купальнике по дому. Мы купаться будем или нет? Мы плавать будем в Черном море или все-таки вырвемся куда-то?», — спросила она у подписчиков.