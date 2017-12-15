Свежие фотографии модели, отдыхающей в компании любимого мужчины на Мальдивах, вызвали бурный шквал критики.

Некоторое время назад 23-летняя модель Анастасия Костенко заинтриговала подписчиков своего Instagram грядущим долгожданным счастливым событием. Многочисленные поклонники и хейтеры модели предположили, что 14 декабря (а именно в этот день должно было состояться нечто грандиозное) она выйдет замуж за своего возлюбленного Дмитрия Тарасова. Однако, в этот день пара отправилась в отпуск в одно из самых романтичных мест нашей планеты — на Мальдивы. Теперь в блогах влюбленных появляются фотографии с белоснежных пляжей и голубого океана, а в комментариях под снимками разражаются нешуточные баталии. Так, например, многие пользователи Сети раскритиковали снимок модели в ярко-оранжевом бикини.

Несмотря на то, что поклонники Анастасии высоко оценивают ее фигуру (а модель является яркой представительницей «песочных часов»), некоторые критики обнаружили у Анастасии несколько лишних килограммов, в то время как часть пользователей сошлась во мнении насчет анорексии: «Фамилия совпадает с ее телосложением», «Пресс надо подкачать», «Худая но некрасивая фигура», « У Вас такой красивый и сексуальный животик, спору нет, но у меня один вопрос: Вы же модель, значит фигура шикарная Ваша от природы должна быть спортивной или ввиду высокой конкуренции, Вы решили стать моделью XL?», «Где ее пресс? фигура совсем не спортивная», «Настюш, поправилась», «Фу, анорексия».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram