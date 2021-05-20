Дмитрий Тарасов и его жена ждут третьего ребенка

Анастасия Костенко готовится стать мамой — она подтвердила это в своем блоге и выложила фото с семьей, на котором отчетливо виден живот.

Стоит отметить, что слухи о беременности Костенко появились еще несколько месяцев назад. Тогда в одном из интервью Дмитрий Тарасов, отвечая на вопрос о вакцинации от коронавируса, заявил, что его жена относится к этому не очень хорошо — ведь беременным нельзя.

Анастасия после этого беременность опровергла, заявив, что это не имеет отношения к правде. Однако, судя по тому, что сейчас девушка уже на поздних сроках беременности, в сообщении Тарасова была правда.

Сейчас пара активно раскручивает собственный курс по построению счастливых отношений. Дмитрий Тарасов публикует советы в своем блоге, Костенко отвечает в сториз на вопросы подписчиков, а также они провели конкурс, призом в котором стал день, проведенный с их семьей.