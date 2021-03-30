Анастасия Ивлеева призналась, что боится потерять Элджея

Настя Ивлеева стала гостьей в новом выпуске подкаста Эльдара Джарахова. В интервью телеведущая рассказала о взаимоотношениях с любимым мужчиной – музыкантом Элджеем, а также о громком праздновании своего дня рождения, на котором засветилась даже Примадонна.

Ивлеева призналась, что за мероприятие выложила 16 миллионов рублей, и все из собственного кармана.

«Я могу себе позволить устроить мероприятия, на которые приглашу разных людей из разных сфер. Покажу этому городу, как можно и нужно тусоваться. Мы хотели сделать комфортное пространство. Даже мой Леха, который сказал сначала, что будет сидеть в уголке и ни с кем не будет общаться, смотрю, сидит с Матильдой Шнуровой, делает селфи с Аллой Борисовной. Это был глоток свежего воздуха. Мои инвестиции себя окупили. В легендарном ресторане «Прага» мы схлестнули две эпохи и собрали около 200 человек».

Анастасия Ивлеева призналась, что, несмотря на успех, у нее есть два страха. Первый – она очень боится потерять свою популярность. Второй – она боится остаться без любимого человека.

«У меня есть два страха — потерять Леху и свою популярность. У нас ним нет времени искать друг в друге изъяны. Мы стараемся прислушиваться друг к другу. Все это на фоне «братанской» любви. Кстати, про привычки — я постоянно оставляю везде свои лифчики. Нам сложно надоесть друг другу. Мы постоянно друг друга подначиваем».