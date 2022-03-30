Анастасия Гребенкина рассказала, как ее жизнь в США превратилась в настоящий кошмар

Звезда спорта вспомнила, с какими трудностями ей пришлось столкнуться за рубежом. «Ухала в Америку вместе со своей группой. Тренерский состав предложил моей маме: "Вот мы продаем девочку американскому партнеру, зарабатываем деньги". Немного грубо, но в целом это звучало так. Мама собрала последние деньги на билет, и я улетела», — рассказала Гребенкина.

По словам Анастасии, если бы она знала, что ее ждет, то ни за что бы не согласилась на эту поездку. «Прожила в США два месяца, но этого было достаточно для понимания страшной жизни. На Новый год меня оставили одну — закрыли в доме, наказали… Сказали, что я виновата, потому что дала другой спортсменке попить из своей кружки (девочка попила и заболела). Конечно, это ужасно», — вспоминает фигуристка.

Анастасия добавила, что даже после возвращения на родину она долго не могла прийти в себя. Девочка была в шоке. Пока она жила за границей, ей запрещали звонить родным и даже смеяться. «Когда приехала домой — полгода не могла смеяться, наверное, от страха и зажима. Максимально постарались сделать все, чтобы меня надломить», — заявила Гребенкина в передаче «Мой герой» с Татьяной Устиновой.

Сейчас спортсменка живет благополучной жизнью. Она руководит собственной школой фигурного катания и помогает юным талантам стать чемпионами.