Известная фигуристка уверяет, что знает, как ни в чем себе не отказывать и при этом оставаться в прекрасной форме.

Портал WMJ.ru совместно с брендом ZASPORT, официальным экипировщиком олимпийской команды России, и Кулинарной Студией Clever запустил новое шоу FoodTime. Каждую неделю в гости к главному редактору WMJ.ru Анне Кругловой приходят профессиональные спортсмены. Не обещаем, что они умеют готовить, но зато о здоровом образе жизни знают все. Именно об этом они и рассказывают во время приготовления любимых блюд.

На этот раз гостьей шоу стала Анастасия Гребенкина. Фигуристка показала, как готовить диетические, но очень вкусные сырники. А также рассказала, как поддерживать фигуру в прекрасной форме, ни в чем себе не отказывая.